Доработка сайта, удаление вирусов

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Закрыт2 заявки131 просмотр

Сайт на .net + mssql aspx

Регулярно поражается вирусами. необходимо пофиксить дыры и удалить вирус.

Цена договорная

icq 276072533

14 лет назад
Ultralisk
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров