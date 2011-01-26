Необходимо написать автокликер для сайта debt.webmoney.ru. Автоматически нажимать на кнопку "вернуть".
Доработка сайта, удаление вирусов
Сайт на .net + mssql aspx
Регулярно поражается вирусами. необходимо пофиксить дыры и удалить вирус.
Цена договорная
icq 276072533
Заявки фрилансеров
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