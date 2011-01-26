Java-апплет шифрования для сайта

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Закрыт2 заявки157 просмотров

Апплет должен подгружаться в любой браузер, брать информацию с компьютера пользователя, считывать электронный ключ, как у https://ibank.ukrsibbank.com/ua/legal_person (см.картинку) и в зашифрованном виде передавать в государственные органы.

Алгоритм шифрования, как у продуктов http://iit.com.ua/

Java
14 лет назад
mynewproject
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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