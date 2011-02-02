Нужна небольшая программка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок394 просмотра

Нужна небольшаяя программка для автоматизации пользователя в социалке мой-мир.майл.ру.

Функционал:

- авторизация на сайте через интерфейс программы.

- функция "автофренд", то есть программа должна самостоятельно акцептить предложения "дружить" поступившие от других пользователей.

- настройка обращений к сайту:

от 0.5 до 30.0 секунд + режим случайного выбора частоты обращений от +- 20% до +-100% с шагом в 20%

Программа должна быть написана под WIN XP.

14 лет назад
likaangel
Лика 
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$80
3 дня
Отличный исполнитель! Всё сделал очень качество и за очень адекватные деньги! Просто огромущее спасибо человеку за работу!
Очень доволен сотрудничеством.

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Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад