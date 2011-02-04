Существует тег , с помощью которого можно в любое место сайта вставить содержимое любой другой странички (в т.ч. и с других сайтов). В данном случае ихний (Вконтакте) яваскрипт в месте, где должны быть комментарии вставляет ...
Создание скрипта линеечек для худеющих
Требуется написать скрипт линеечек для худеющих с указанием веса до, после и в процессе похудания. Примеры таких линеек:
http://diaet.abnehmen-forum.com/diet/tickerd/
http://lines.nadietah.ru/vlin.php?ltype=&sl=&sb=&pl=&pb=20
http://lines.myjane.ru/?type=8&line=52&l=1
http://hudeemtut.ru/lines/thin.php
http://www.hudeem-vmeste.ru/lin/index.php
Требования:
- возможность использования исходной графики (линейки, бегунки) в формате png
- возможность изменения цвета, размера и семейства шрифта
- возможность редактирования цифровых параметров линейки (то, что собственно нужно считать - вес до, в процессе и после) непосредственно в коде полученной линеечки
- возможность подсчета на выбор веса или изменения веса
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