Создание скрипта линеечек для худеющих

Требуется написать скрипт линеечек для худеющих с указанием веса до, после и в процессе похудания. Примеры таких линеек:

http://diaet.abnehmen-forum.com/diet/tickerd/

http://lines.nadietah.ru/vlin.php?ltype=&sl=&sb=&pl=&pb=20

http://lines.myjane.ru/?type=8&line=52&l=1

http://pepsilight.ru/lines

http://hudeemtut.ru/lines/thin.php

http://www.hudeem-vmeste.ru/lin/index.php

Требования:

- возможность использования исходной графики (линейки, бегунки) в формате png

- возможность изменения цвета, размера и семейства шрифта

- возможность редактирования цифровых параметров линейки (то, что собственно нужно считать - вес до, в процессе и после) непосредственно в коде полученной линеечки

- возможность подсчета на выбор веса или изменения веса