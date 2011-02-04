Создание скрипта линеечек для худеющих

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки185 просмотров

Требуется написать скрипт линеечек для худеющих с указанием веса до, после и в процессе похудания. Примеры таких линеек:

http://diaet.abnehmen-forum.com/diet/tickerd/

http://lines.nadietah.ru/vlin.php?ltype=&sl=&sb=&pl=&pb=20

http://lines.myjane.ru/?type=8&line=52&l=1

http://pepsilight.ru/lines

http://hudeemtut.ru/lines/thin.php

http://www.hudeem-vmeste.ru/lin/index.php

Требования:

- возможность использования исходной графики (линейки, бегунки) в формате png

- возможность изменения цвета, размера и семейства шрифта

- возможность редактирования цифровых параметров линейки (то, что собственно нужно считать - вес до, в процессе и после) непосредственно в коде полученной линеечки

- возможность подсчета на выбор веса или изменения веса

14 лет назад
OlgaYat
Ольга 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

codebot
Бот 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$35
4 дня
Работа выполнена на 5+, в указанные сроки, согласно ТЗ! Приятно сотрудничать с человеком, хорошо знающим свое дело! Рекомендую!
Отличный заказчик. Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

codebot
Бот 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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