Доработка админки ShopCMS

1. Дописать редактирование заказов через админку с правами супер-админа.

- Удаление позиций товара;

- Изменение цены и кол-ва;

- Возможность сформировать новый счет после изменения заказа

(нужен функционал реализованный в оформлении заказа через front на шаге "Подтверждения заказа")

2. Выбор валюты при Оформлении заказа. Либо автоматическое конвертирование в зависимости от способа оплаты.

3. Удаление (отмена) неподтвержденного заказа. Т.е. когда покупатель не подтвердил свой заказ, в Списке заказов его нет, но товар со склада уже списан. Необходимо сделать отображение даже не подтвержденного заказа в Админке с последующей возможностью его редактирования. Как и всех.