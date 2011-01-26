Доработка админки ShopCMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки111 просмотров

1. Дописать редактирование заказов через админку с правами супер-админа.

- Удаление позиций товара;

- Изменение цены и кол-ва;

- Возможность сформировать новый счет после изменения заказа

(нужен функционал реализованный в оформлении заказа через front на шаге "Подтверждения заказа")

2. Выбор валюты при Оформлении заказа. Либо автоматическое конвертирование в зависимости от способа оплаты.

3. Удаление (отмена) неподтвержденного заказа. Т.е. когда покупатель не подтвердил свой заказ, в Списке заказов его нет, но товар со склада уже списан. Необходимо сделать отображение даже не подтвержденного заказа в Админке с последующей возможностью его редактирования. Как и всех.

14 лет назад
Valexr
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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