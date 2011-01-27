Разработка приложения на Java

Нужно реализовать Модуль в виде отдельного интерфейса на Java, который будет работать в полноэкранном режиме.

Модуль должен иметь следующие возможности:

• Стягивать с сервера данные по АПИ

• Поиск по стянутым данным (пользователям)

• Вывод информации о пользователях

• Присвоение пользователям определенного статуса

• Стягивание с сервера параметров графического элемента и печать его. Печать должна проводится таким образом, чтобы у работающего с этим приложением человека Не спрашивало каждый раз, какой принтер должен быть выбран для печати, а запоминался первый выбор

Модуль должен иметь возможность работы без постоянного подключения к интернету, поэтому:

• должна быть предусмотрена обработка состояния "нет подключения" – данные стянулись и «оператор работает с тем, что есть»

• загрузка пользователей должна производится при запуске (при наличии подключения), а статус полной загрузки БД в приложение должен отображаться в интерфейсе

• отправка на сервер данных о каких-либо изменениях должна производиться при восстановлении подключения (если оно отсутствовало).

• необходимо обеспечить сохранность данных при аварийном или штатном закрытии браузера. После перезапуска браузера необходимо, при восстановлении связи с сервером отправить все несинхронизированные данные.

Для работы будут предоставленные детальные прототипы и уже написанные АПИ.