Необходимы краткие консультации по Yii готов либо платить либо возможно что то сделать в замен.
Разработка приложения на Java
Нужно реализовать Модуль в виде отдельного интерфейса на Java, который будет работать в полноэкранном режиме.
Модуль должен иметь следующие возможности:
• Стягивать с сервера данные по АПИ
• Поиск по стянутым данным (пользователям)
• Вывод информации о пользователях
• Присвоение пользователям определенного статуса
• Стягивание с сервера параметров графического элемента и печать его. Печать должна проводится таким образом, чтобы у работающего с этим приложением человека Не спрашивало каждый раз, какой принтер должен быть выбран для печати, а запоминался первый выбор
Модуль должен иметь возможность работы без постоянного подключения к интернету, поэтому:
• должна быть предусмотрена обработка состояния "нет подключения" – данные стянулись и «оператор работает с тем, что есть»
• загрузка пользователей должна производится при запуске (при наличии подключения), а статус полной загрузки БД в приложение должен отображаться в интерфейсе
• отправка на сервер данных о каких-либо изменениях должна производиться при восстановлении подключения (если оно отсутствовало).
• необходимо обеспечить сохранность данных при аварийном или штатном закрытии браузера. После перезапуска браузера необходимо, при восстановлении связи с сервером отправить все несинхронизированные данные.
Для работы будут предоставленные детальные прототипы и уже написанные АПИ.
Заявки фрилансеров
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