Парсеры для двух сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок220 просмотров

Необходимо написать парсеры для двух сайтов,

ТЗ тут - https://docs.google.com/document/d/11d7I1UM7YADnXagjJDK-vK4kjRT79qcQZcC0ZRVYGR4/edit?hl=en&authkey=CPmLjPAH

и тут - https://docs.google.com/document/d/15Kw4OqgA1_JrIcrKRrn3DUI-n7KxXHzNJPfxkoLq9AQ/edit?hl=en&authkey=COHb7IkI

Четко указывайте сроки и стоимость работы, без них заявки не будут рассматриваться. При позитивном раскладе сотрудничество может быть на постоянной основе. Желательно нахождение в Москве, но это не обязательное условие. Намного важнее ответственность и порядочность.

14 лет назад
sex-mashine
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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