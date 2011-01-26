Чтение письма Hotmail.com с помощью CURL

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Закрыт2 заявки126 просмотров

Нужно получить непрочитанные письма с hotmail.com, сэмулировать нажатие мышкой на непрочитанных письмах.

Использовать PHP, CURL.

срок - до 28 января включительно.

бюджет - предлагайте.

PHP
14 лет назад
pvalex
Павел 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров