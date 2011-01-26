Нужно реализовать Модуль в виде отдельного интерфейса на Java, который будет работать в полноэкранном режиме. Модуль должен иметь следующие возможности: • Стягивать с сервера данные по АПИ ...
Набор работ на битрикс сайте
Необходимо выполнить работы на Bitrix сайте по ТЗ
Заявки фрилансеров
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