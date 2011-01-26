Нужен личный кабинет для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки127 просмотров

Примерный функционал:

редактирование персональных данных;

работа с платежными реквизитами;

пополнение/снятие денежных средств;

внутрение переводы между юзерами;

статистика;

логи;

прочее.

Joomla
14 лет назад
Fortov
Фортов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров