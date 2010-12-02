Примерный функционал: редактирование персональных данных; работа с платежными реквизитами; пополнение/снятие денежных средств; внутрение переводы между юзерами; статистика; логи; прочее.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
14 лет назад
Примерный функционал: редактирование персональных данных; работа с платежными реквизитами; пополнение/снятие денежных средств; внутрение переводы между юзерами; статистика; логи; прочее.
Здравствуйте. Нужен логотип на сайт для одного из факультетов ВУЗА. Связь по асе 404361481.
Нужна программа на java для сотового телефона. Функционал: по таймеру происходит "звонок", т.е. на дисплее высвечивается какой-то номер, играет мелодия.
Функционал: При звонке определенного номера подменяет его на другой
Нужна удаленная консультация по разным небольшим вопросам с Joomla.