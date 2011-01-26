Ретранслятор

Надо сделать парсер - который будет вытаскивать ссылку на нужный фильм,сериал с с сайта http://site.ru/

При этом надо обойти защиту ссылок сайта http://site.ru/ а именно (WORK LINK) ссылка у них скорее всего хешируеться по ай пи адресу.

Сылка так же должна вставляться ко мне на сайт. Ссылка вставляться должна типо так - [filmx]http://site.ru/year-2001/10229-smotret-onlajn-virtuozy-hustle-serial-2004-2010.html[/filmx] - пример такого дабовления ссылки есть.

Ну а самое главное - то чтобы видео не давало нагрузку на сам сервер.

ftp:// для доступа к тесту дам.

( я предлагаю сделать javascript, который будет получать ссылку на фильм и формировать окно просмотра. )

[просто ссылка на фильм будет формироваться с помощью javascript, и помимо страницы моего сайта скрытно будет открываться страница site.ru, но пользователь этого даже не будет замечать]

Уже есть готовый скрипт но он несет жуткую нагрузку хоть и обходит защиту....