Нужно реализовать Модуль в виде отдельного интерфейса на Java, который будет работать в полноэкранном режиме. Модуль должен иметь следующие возможности: • Стягивать с сервера данные по АПИ ...
Ретранслятор
Надо сделать парсер - который будет вытаскивать ссылку на нужный фильм,сериал с с сайта http://site.ru/
При этом надо обойти защиту ссылок сайта http://site.ru/ а именно (WORK LINK) ссылка у них скорее всего хешируеться по ай пи адресу.
Сылка так же должна вставляться ко мне на сайт. Ссылка вставляться должна типо так - [filmx]http://site.ru/year-2001/10229-smotret-onlajn-virtuozy-hustle-serial-2004-2010.html[/filmx] - пример такого дабовления ссылки есть.
Ну а самое главное - то чтобы видео не давало нагрузку на сам сервер.
ftp:// для доступа к тесту дам.
( я предлагаю сделать javascript, который будет получать ссылку на фильм и формировать окно просмотра. )
[просто ссылка на фильм будет формироваться с помощью javascript, и помимо страницы моего сайта скрытно будет открываться страница site.ru, но пользователь этого даже не будет замечать]
Уже есть готовый скрипт но он несет жуткую нагрузку хоть и обходит защиту....
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