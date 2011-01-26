Доброго времени суток! Нужен скрипт для прогона статей через транслэйт гугл.ком: 1. перевод заглавия статьи 2. перевод тела статьи 3. сохранение и того и другого в базу данных MYSQL ...
Сайт для страховой компании
В общем: ищем программиста в Киеве, для реализации совместных проектов. А сейчас проекта:
Текущая задача: Создать программную часть сайта для страховой компании:
На данном этапе привожу общее описание задачи, жду от вас вилку цен. Сроки тоже имеют значение. Без вилки цен не оставляйте заявки. Более подробная после первичного отбора предложений.
Основные функциональные модули:
1) Регистрация двух типов пользователей (клиент и брокер).
2) Страховой калькулятор. Поля: Кто страхуется, Пол застрахованного, Возраст застрахованного, Страховая сумма, Срок страхования жизни, кнопка «Рассчитать».
3) Оформление страхового полиса. Описываю шаги а) Регистрация, б) Ознакомление с условиями Договора, в) Расчет страхового платежа с помощью калькулятора (в договор страхования подставляется последний вариант расчета), г) Выбор страхового пакета д) Заполнение полей, необходимые для оформления Договора страхования, е) Подтверждение правильности заполнения Договора либо при необходимости корректировка данных, ё) Информация о вариантах оплаты (отправка квитанции клиенту), возможность распечатать договор и квитанцию.
4) Раздел тестирования для страховых-брокеров. Закрытый доступ для брокеров. Тест примерно из 10 билетов по 10 вопросам. Ограниченное количество времени и ошибок (аналогично как экзамен в ГАИ). По результатам теста присвоение статуса пользователю.
5) Заказ обратного звонка. Поля ввода общих данных и отправка запроса.
6) Филиалы на карте(гугл мепс)
7) Синхронизация с XRM (CRM) и/или 1-С (обсуждается с исполнителем). От исполнителя необходим подбор оптимальной с точки зрения безопасности схемы синхронизации. Обмен информацией о клиентах и накладными и данными из бухгалтерской программы 1С.
Подробные предложения можете продублировать на почту [email protected]
Обязательно человек из Киева!
Спасибо за ваши предложения.
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