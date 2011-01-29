Парс фотогалереи сайта

Нужно распарсить фотогаллерею на сайте NGFrusia.ru/foto/:

1. сохранить все данные о разделах галлереи (года) и альбомах в МУСКЛЬ таблицу,

2. сохранить все фотографии на диск или сервер с переименованием файлов фотографий,

3. сохранить все данные о фотках в МУСКЛЬ таблицу (так чтобы была привязка к альбомам).

А именно:

1. Проход по всем разделам фотогаллереи (года 2002-2010, кроме 2003 и 2004 - пустые)

2. проход по всем альбомам раздела (http://ngfrussia.ru/foto/index.php?cat=10)

и сохранение в мускль таблицу данных 'gallery' с полями:

id - 81 (id альбома)

title - Московская весна 2009 Показ Даниил Борисов и Сергей Малюченко

txt - Показы флористов в рамках конкурса (описание альбома встреч. редко где)

god - 2009 (раздел)

3. Далее: пройти по каждому альбому (http://ngfrussia.ru/foto/thumbnails.php?album=81)

При проклике по тамбу фотки фотография открывается на следующей странице (http://ngfrussia.ru/foto/displayimage.php?album=81&pos=0).

При проклике по фотографии она открывается в отдельном окне в оригинальном размере (это фото нам и нужно!):

Фотография сохраняется на сервер (или на диск - как угодно), при сохранении фотография переименовывается по маске

idальбома_randname.ext

где:

idальбома - айди альбома(81 в этом конкретном случае)

randname - произвольное цифровое значение (длинной символов 12 - чтобы не было повторений в названиях)

ext - расширение которое было изначально.

Данные о фоторафиях альбома заносятся во вторую таблицу 'foto' с полями:

id - id фотографии (auto increment)

album - id альбома которому принадлежит фотография из табл. 'gallery'

title - наименование фотографии (есть не везде, к примеру тут http://ngfrussia.ru/foto/displayimage.php?album=21&pos=0 "Бермяков Александр")

file - idальбома_randname.ext (наименование переименованного сохраненного файла фотографии)

На выходе должны быть:

1. Две таблицы mysql:

- таблица с альбомами

- таблица с фотографиями

2. Папка со всеми фотографиями (переименованными).

Интересует стоимость и срок выполнения работы.

Оплата по факту выполнения работы, передачи всех данных и их проверки.