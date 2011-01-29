Необходимо разработать приложение для Вконтакте. Как пример приложение - http://vkontakte.ru/app1643295_2097133 Но у нас каждому дается только 2 пробных СМС. И не каждый день а вообще. Далее СМС нужно ...
Парс фотогалереи сайта
Нужно распарсить фотогаллерею на сайте NGFrusia.ru/foto/:
1. сохранить все данные о разделах галлереи (года) и альбомах в МУСКЛЬ таблицу,
2. сохранить все фотографии на диск или сервер с переименованием файлов фотографий,
3. сохранить все данные о фотках в МУСКЛЬ таблицу (так чтобы была привязка к альбомам).
А именно:
1. Проход по всем разделам фотогаллереи (года 2002-2010, кроме 2003 и 2004 - пустые)
2. проход по всем альбомам раздела (http://ngfrussia.ru/foto/index.php?cat=10)
и сохранение в мускль таблицу данных 'gallery' с полями:
id - 81 (id альбома)
title - Московская весна 2009 Показ Даниил Борисов и Сергей Малюченко
txt - Показы флористов в рамках конкурса (описание альбома встреч. редко где)
god - 2009 (раздел)
3. Далее: пройти по каждому альбому (http://ngfrussia.ru/foto/thumbnails.php?album=81)
При проклике по тамбу фотки фотография открывается на следующей странице (http://ngfrussia.ru/foto/displayimage.php?album=81&pos=0).
При проклике по фотографии она открывается в отдельном окне в оригинальном размере (это фото нам и нужно!):
Фотография сохраняется на сервер (или на диск - как угодно), при сохранении фотография переименовывается по маске
idальбома_randname.ext
где:
idальбома - айди альбома(81 в этом конкретном случае)
randname - произвольное цифровое значение (длинной символов 12 - чтобы не было повторений в названиях)
ext - расширение которое было изначально.
Данные о фоторафиях альбома заносятся во вторую таблицу 'foto' с полями:
id - id фотографии (auto increment)
album - id альбома которому принадлежит фотография из табл. 'gallery'
title - наименование фотографии (есть не везде, к примеру тут http://ngfrussia.ru/foto/displayimage.php?album=21&pos=0 "Бермяков Александр")
file - idальбома_randname.ext (наименование переименованного сохраненного файла фотографии)
На выходе должны быть:
1. Две таблицы mysql:
- таблица с альбомами
- таблица с фотографиями
2. Папка со всеми фотографиями (переименованными).
Интересует стоимость и срок выполнения работы.
Оплата по факту выполнения работы, передачи всех данных и их проверки.
Выбранный исполнитель
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