Компонент экскурсий на Joomla. Приватно для Katrey

$137
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка108 просмотров

Создать компонент экскурсий для Joomla 1.5 с поиском и формой заказа

Joomla
14 лет назад
Vlad64
60 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

katrey
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$137
7 дней
Алексей отличный специалист. Заказ выполнил быстро. Все пожелания были учтены. Всегда был на связи. Убедительно советую. Владимир
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

katrey
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад