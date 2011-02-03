Уважаемые фрилансеры, требуется обновить версию движка, модулей и плагинов, устранить ошибку и произвести небольшие изменения на сайте (см. файл). В связи с нехваткой времени хочу довериться профессионалам, хотя многие вещи, перечисленные в ...