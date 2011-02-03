Vlad64

Владимир Vlad64

 
60 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Rigoff
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Написать макро для ворда
Заказчика рекомендую, все было в лучшем виде. Оперативная коммуникация и оплата.
Отличная работа, хороший специалист, все пожелания были исполнены без лишних вопросов и быстрей чем планировали. Рекомендую
Ответный отзыв
katrey
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$137
10 баллов
11 лет назад
Компонент экскурсий на Joomla. Приватно для Katrey
Joomla
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Алексей отличный специалист. Заказ выполнил быстро. Все пожелания были учтены. Всегда был на связи. Убедительно советую. Владимир
Ответный отзыв
Zhuykoff
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
9 баллов
11 лет назад
Шаблон для Joomla 1.5 + дизайн + баннер
Joomla
Рекомендую
Андрей выполнил поставленную задачу. Давал ценные советы. Быстро реагировал на замечания и поправки. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв