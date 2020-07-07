Здравствуйте!

Требуется написать макро для Ворда MS Office 2016.

Имеем пояснительную записку в которой начиная с 5 страницы находится список инженерных сооружений.

Нужно создать макро, которое бы определяло начало и конец списка, а затем разворачивало бы его, то есть конечная строчка из списка, описывающее инженерное сооружение, перемещалась в начало списка и соответственно все строчки за ней, а первая оказывалась бы в конце.

Программа должна быть отдельным кодом, не интегрированным в ворд, мы его интегрируем в макросы ворда сами. Описание в коде должны быть на английском языке. Это основная функция, а дополнительно будет запрос по функции, которую не описать в заказе, но создать ее не составит большого труда и времени, поэтому ее будем обсуждать с исполнителем лично.

Вордовский образец пояснительной записки предоставим.

Сроки максимум неделя.

Владимир