В текстовом редакторе с открытым исходным кодом (написан на С++) требуется увеличить в 4 раза длину строки (сейчас максимум 1600 символов).
Написать макро для ворда
Здравствуйте!
Требуется написать макро для Ворда MS Office 2016.
Имеем пояснительную записку в которой начиная с 5 страницы находится список инженерных сооружений.
Нужно создать макро, которое бы определяло начало и конец списка, а затем разворачивало бы его, то есть конечная строчка из списка, описывающее инженерное сооружение, перемещалась в начало списка и соответственно все строчки за ней, а первая оказывалась бы в конце.
Программа должна быть отдельным кодом, не интегрированным в ворд, мы его интегрируем в макросы ворда сами. Описание в коде должны быть на английском языке. Это основная функция, а дополнительно будет запрос по функции, которую не описать в заказе, но создать ее не составит большого труда и времени, поэтому ее будем обсуждать с исполнителем лично.
Вордовский образец пояснительной записки предоставим.
Сроки максимум неделя.
Владимир
Выбранный исполнитель
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