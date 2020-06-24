Написать код на python с использованием Qt5

Есть две таблицы сделанных в Qt designer. Что нужно сделать:

нужно написать пару строк кода, с помощью которых можно было забирать значения ячеек из первой таблицы вставлять их в рандом и после того как рандом прошёл, вставлять полученные значения в ячейки второй таблицы. Пример: 10 ячеек первой таблицы берём делаем рандом после этого получается например 2,4,6,7,9,10,1,3,5,8, и вставляем эти значения по такому пути, берём первые две строки и вставляем их подряд друг за другом, далее идёт пустая строка, далее вставляем следующие две строки, то есть, 2,4 вставили, далее пустая строка, далее 6,7 и так далее