Специалист по логгированию стек ELK

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка586 просмотров

Нужен человек по настройке фильтров logstash по условиям для java приложений и системных сервисов, со знанием ansible для автоматизации разворачивания или настройки, оплата за результат оговариватся заранее, либо по часовая, общение в телеграм. Нужен человек с опытом работы со стеком ELK и непосредственно с Logstash, задача парсить нестандартные логи сервисов, готовых решений на github нет, нужно будет читать документацию.

Java
5 лет назад
rruu
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад

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