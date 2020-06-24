Специалист по логгированию стек ELK

Нужен человек по настройке фильтров logstash по условиям для java приложений и системных сервисов, со знанием ansible для автоматизации разворачивания или настройки, оплата за результат оговариватся заранее, либо по часовая, общение в телеграм. Нужен человек с опытом работы со стеком ELK и непосредственно с Logstash, задача парсить нестандартные логи сервисов, готовых решений на github нет, нужно будет читать документацию.