Парсинг сайтов

Добрый день!

Требуется парсер. Мы предоставляем услуги для бизнеса, нам требуется собрать магазины, которым наши услуги нужны.

Каким образом это можно делать? Каким образом мы это делаем руками?

1-ый вариант. Собирается семантическое ядро по запросу в вордстат (запросов может быть несколько тысяч) и по каждому из запросов собирается сайты, представленные в каждом из запросов. Это первый вариант.

2-ой вариант. Использование СЕО инструментов (backlinks платежных систем, такие как Free-Kassa, Мегакасса, Payeer и тому подобные). Но вопрос решается покупкой подписки в сервисах СЕО продвижений.

3-ий вариант. Спарсить весь русскоязычный интернет и отсеить уже руками ненужные нам сайты.

Если кто-то предложит вариант решение сбора огромного количества коммерческих проектов в направлении продажи цифровых товаров и услуг – буду только рад. предлагайте варианты. Буду рад пообщаться с креативными людьми.