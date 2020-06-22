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Парсинг сайтов
Добрый день!
Требуется парсер. Мы предоставляем услуги для бизнеса, нам требуется собрать магазины, которым наши услуги нужны.
Каким образом это можно делать? Каким образом мы это делаем руками?
1-ый вариант. Собирается семантическое ядро по запросу в вордстат (запросов может быть несколько тысяч) и по каждому из запросов собирается сайты, представленные в каждом из запросов. Это первый вариант.
2-ой вариант. Использование СЕО инструментов (backlinks платежных систем, такие как Free-Kassa, Мегакасса, Payeer и тому подобные). Но вопрос решается покупкой подписки в сервисах СЕО продвижений.
3-ий вариант. Спарсить весь русскоязычный интернет и отсеить уже руками ненужные нам сайты.
Если кто-то предложит вариант решение сбора огромного количества коммерческих проектов в направлении продажи цифровых товаров и услуг – буду только рад. предлагайте варианты. Буду рад пообщаться с креативными людьми.
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