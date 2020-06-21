Написать программу и описать каждую строчку

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Закрыт12 заявок713 просмотров

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. c шагом dХ.где a, b, c – действительные числа.Значения a, b, c, Хнач., Хкон., dХ ввести с клавиатуры. Оформить определение F через функцию.

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