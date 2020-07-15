Внутрикорпоративная программа лояльности

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Завершен1 заявка423 просмотра

Добрый день.

Для небольшой разнопрофильной компании требуется создать инфраструктуру программы лояльности. Идея в том, чтобы вместе с зарплатой начислять сотрудникам определенное количество баллов, которые они могли бы потратить в столовой бизнес-центра, фитнесе, на кофе, на увеличение лимита корп.связи, корпоративный мерч, поделиться с коллегами и т.д. Некий аналог содексо пасс, но без бумажного или пластикового носителя. Требуется софт для управления и аналитики и мобильное приложение для пользователей. Жду Ваших предложений по технологиям, возможной реализации и примерной стоимости такого проекта.

5 лет назад
alexei_ru
Алексей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$20
24 дня
Работа выполнена качественно и в оговоренные сроки. Все сделано очень профессионально, удивлен оперативностью и квалификацией специалиста. Дмитрий учел все пожелания, постоянно был на связи. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, оплата вовремя, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!

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BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад

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