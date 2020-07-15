Внутрикорпоративная программа лояльности

Добрый день.

Для небольшой разнопрофильной компании требуется создать инфраструктуру программы лояльности. Идея в том, чтобы вместе с зарплатой начислять сотрудникам определенное количество баллов, которые они могли бы потратить в столовой бизнес-центра, фитнесе, на кофе, на увеличение лимита корп.связи, корпоративный мерч, поделиться с коллегами и т.д. Некий аналог содексо пасс, но без бумажного или пластикового носителя. Требуется софт для управления и аналитики и мобильное приложение для пользователей. Жду Ваших предложений по технологиям, возможной реализации и примерной стоимости такого проекта.