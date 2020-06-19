Интеграция AmoCRM с Asterisk 13

Есть АТС на Asterisk 13 и AmoCRM. Надо чтобы в AmoCRM отображались все входящие звонки и автоматически создавались сделки, а так же возможность звонка с сайта AmoCRM. В результате должно быть так же как на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=W7YI3u0ucQQ

Описание установки там же представлено.