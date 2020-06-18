Ссылка на репозиторий на гитхабе – https://github.com/koperniki/steam-dropler – это первоисточник, но мне нужно доработать модификацию этого дроплера, вот ссылка на модификацию – https://drive.google.com/file/d/1miOrJRFl9UfvrhbCopqkzPummeRHilTZ исходники, https://drive.google.com/file/d/1odvF9zkT15GZPX7mB-wnIWxUUl0HZt9W сборка. Это программа для выбивания вещей из игр Steam. ...
Настроить автоответчик на Астериск
1. Арендовать сервер
2. Настроить на нем Астериск и присвоить многоканальный SIP-номер
3. Встроить в Астериск функцию для распознавания речи(как это сделать описано в статьях ниже). Google Cloud Speech API/Wit.ai/Yandex SpeechKit Cloud - не имеет значения какой вариант, нужен результат.
4. В зависимости от фразы, которые говорит человек проигрывается записанный ответ
Например:
- Здравствуйте, машину продаете? - спрашивает человек
- Здравствуйте, да - понимает что говорит человек и отвечает записанную фразу
Статьи по настройке распознавания речи на Астериск:
https://www.pvsm.ru/google/32791
https://voxlink.ru/kb/asterisk-configuration/raspoznavanie-rechi-v-asterisk/
https://voxlink.ru/kb/asterisk-configuration/golosovoj-nabor-v-asterisk./
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