Настроить автоответчик на Астериск

1. Арендовать сервер

2. Настроить на нем Астериск и присвоить многоканальный SIP-номер

3. Встроить в Астериск функцию для распознавания речи(как это сделать описано в статьях ниже). Google Cloud Speech API/Wit.ai/Yandex SpeechKit Cloud - не имеет значения какой вариант, нужен результат.

4. В зависимости от фразы, которые говорит человек проигрывается записанный ответ

Например:

- Здравствуйте, машину продаете? - спрашивает человек

- Здравствуйте, да - понимает что говорит человек и отвечает записанную фразу

Статьи по настройке распознавания речи на Астериск:

https://www.pvsm.ru/google/32791

https://voxlink.ru/kb/asterisk-configuration/raspoznavanie-rechi-v-asterisk/

https://voxlink.ru/kb/asterisk-configuration/golosovoj-nabor-v-asterisk./