Доработка модификации Steam-dropler

Ссылка на репозиторий на гитхабе – https://github.com/koperniki/steam-dropler – это первоисточник, но мне нужно доработать модификацию этого дроплера, вот ссылка на модификацию – https://drive.google.com/file/d/1miOrJRFl9UfvrhbCopqkzPummeRHilTZ исходники, https://drive.google.com/file/d/1odvF9zkT15GZPX7mB-wnIWxUUl0HZt9W сборка.

Это программа для выбивания вещей из игр Steam.

Нужно доработать ее для фарма игровых вещей из игры Primal Carnage: Extinction и Team Fortress 2 и желательно чтобы можно было фармить одновременно на сотне аккаунтов с одного IP-адреса.

Для этого нужно отснифить трафик между игрой и сервером. И уже отталкиваясь от этого дописать дроплер для эмулирования общения с игровым сервером.