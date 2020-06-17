Проект на arduino

Здравствуйте, имеется:

1. Ардуино уно с модулем Ethernet

2. RFID считыватель и 15 карт (два вида, можно использовать один любой у которого дальность приема больше)

3. Блок питания с датчиком тока(два вида датчика тока, можно использовать один любой)

4. Два ик датчика обноружения препятствия

Ардуино уно с модулем Ethernet работает в паре, связь с компьютером происходит по проводу.

Что необходимо:

1. Необходимо объяснить что и куда нужно подключить, что и к какому контакту.

2. Необходимо сделать вебпанель, переходя по ip адресу будет отражена работа всех датчиков списком в столбик

например:

RFID: [номер карты]

Датчик тока: [напряжение]

Ик датчик 1: [есть препятствие или нет]

ИК датчик 2: [есть препятствие или нет]