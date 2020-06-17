Необходимо разработать софт под Windows

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок781 просмотр

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нам необходимо разработать программу для ОС "Windows".

Программа будет ориентирована на людей с ограниченными возможностями.

Основной список функций:

1. При наведении курсора на какой-либо текст данный текст увеличивается.

2. Комментирование 10 действий голосом. (То есть если на компьютере идет набор текста, появляется голосовое уведомление "Идет набор текста".)

Ждем от Вас информации по срокам и стоимости.

Ищем опытного исполнителя.

5 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Дарья
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва(-1)
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Задание на JavaFX

    1) Необходимо сделать приложение используя SceneBuilder и разметку TabPane как основную. В приложении должно быть две вкладки. В первой вкладке должна находиться таблица, с колонками Имя и Фамилия, заносить данные в таблицу ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать программу по вычислению премий муниципальным служащим.

    Добрый день! Нужно разработать программу, которая могла бы рассчитать премии муниципальным служащим. Использованные программы: 1) Язык программирования С#; 2) Microsoft Visual Studuo 2019; 3) MySQL Workbench 8.0 ...

    MySQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вендінгова АЗС.

    Термінал самообслуговування для продажу палива. Створити програмне забезпечення для АЗС на базі   одного з трьох фіскальних апаратів яке б могло інтегрувати між собою фіскальний апарат, купюроприймач, POSтермінал, сканер 2d, паливну колонку.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг котировок с Финама

    Откуда парсить данные : https://www.finam.ru/quotes/stocks/russia/ Нужно написать скрипт, который раз в день будет парсить данные в полуавтоматическом режиме в текстовый файл. Название столбцов, которые необходимо парсить: -Инструмент -% Изм.цены -Закрытие ...

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • C++/C# Управление по Wi-Fi

    $20

    [table]Требуется программа с комментариями для курсового проекта на тему: «Разработка программно-аппаратных средств цифрового узла информационно-управляющей системы управления взлётом и посадкой БПЛА по каналу Wi-Fi.»  Конкретно: нужна программа которая будет эмулировать соединение с беспилотником по ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать программу, реализующую задачу смешанного целочисленного пр

    $44

    Добрый день, нужно разработать программу для решения задачисмешанного целочисленного программирования методом ветвей и границ. Описание данного алгоритма находится в прикрепленном документе. Там же и примеры, на которых программа обязана отбрабатывать корректно. Язык программирования ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Система эмуляции переходов

    Необходимо разработать систему эмуляции переходов с яндекс выдачи. Суть следующая: есть домен и список запросов по которым в выдаче яндекса необходимо искать данный домен и переходить по нему. Более подробное ТЗ предоставлю, если вы заинтересованы ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Головоломка "По-порядку"

    $20

    Головоломка "По-порядку" Провести непрерывную линию от минимального до максимального числа в сетке. Линия должна пройти через все клетки. Линия может следовать только горизонтально или вертикально, она также не должна касаться либо пересекать саму себя. ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать программу на Python

    Программа, которая методом ветвей и границ позволяет минимизировать затраты на параметры микроклимата. В программе должны задаваться все параметры, обозначенные в формальной постановке, кроме массива В. Значения его элементов вычисляются в ходе работы алгоритма и являются ...

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад