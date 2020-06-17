1) Необходимо сделать приложение используя SceneBuilder и разметку TabPane как основную. В приложении должно быть две вкладки. В первой вкладке должна находиться таблица, с колонками Имя и Фамилия, заносить данные в таблицу ...
Необходимо разработать софт под Windows
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нам необходимо разработать программу для ОС "Windows".
Программа будет ориентирована на людей с ограниченными возможностями.
Основной список функций:
1. При наведении курсора на какой-либо текст данный текст увеличивается.
2. Комментирование 10 действий голосом. (То есть если на компьютере идет набор текста, появляется голосовое уведомление "Идет набор текста".)
Ждем от Вас информации по срокам и стоимости.
Ищем опытного исполнителя.
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