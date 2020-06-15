Разработать программу, реализующую задачу смешанного целочисленного пр

$44
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Закрыт1 заявка705 просмотров

Добрый день, нужно разработать программу для решения задачисмешанного целочисленного программирования методом ветвей и границ. Описание

данного алгоритма находится в прикрепленном документе. Там же и примеры, на

которых программа обязана отбрабатывать корректно. Язык программирования – C#, если будут варианты –можно будет договориться в сторону C++ или подобных языков высокого уровня. Основная проблема дляменя – это собственно сам алгоритм, поэтому парсер вводимых данных писать не

нужно, нужно чисто реализовать алгоритм и показать его работоспособность на

захардкоденном примере. Срок – до 18 июня, цена – 3 тысячи рублей.

5 лет назад
Strannik4884
Александр 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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5 лет назад

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