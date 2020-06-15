Добрый день. Работа проста, нужно помочь с установкой VPN + socks для микрокомпьютера Распберри. Можете прислать мануал из интернета, мне все равно, лишь бы работало. Бюджет ограничен, к сожалению. Поэтому желаемая цена будет ...
Разработать программу, реализующую задачу смешанного целочисленного пр
Добрый день, нужно разработать программу для решения задачисмешанного целочисленного программирования методом ветвей и границ. Описание
данного алгоритма находится в прикрепленном документе. Там же и примеры, на
которых программа обязана отбрабатывать корректно. Язык программирования – C#, если будут варианты –можно будет договориться в сторону C++ или подобных языков высокого уровня. Основная проблема дляменя – это собственно сам алгоритм, поэтому парсер вводимых данных писать не
нужно, нужно чисто реализовать алгоритм и показать его работоспособность на
захардкоденном примере. Срок – до 18 июня, цена – 3 тысячи рублей.
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