Добрый день. Работа проста, нужно помочь с установкой VPN + socks для микрокомпьютера Распберри. Можете прислать мануал из интернета, мне все равно, лишь бы работало. Бюджет ограничен, к сожалению. Поэтому желаемая цена будет ...
Немного подправить программу на С.
Две уже готовые программы по заданию. Нужно только исправить так, будто два разных человека делали одно задание, в соответствии с критериями. Файлы с расширением .с могу кинуть на почту.
Общие требования
1. Использовать строки типа char* (динамические, либо статические char[N]),
рекомендуется применение строковых функций из библиотеки
2. Динамическая структура данных (список) создается студентом самостоятельно,
запрещается использовать готовые решения.
Описать структуру с именем student, содержащую следующие поля:
фамилия, имя, отчество;
номер группы;
успеваемость по 5 предметам (массив оценок).
Написать программу, выполняющую следующие действия:
ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из максимум 10 элементов типа student,
причем сделать возможность прервать ввод, чтобы можно было не вводить все 10
элементов; после окончания ввода отсортировать элементы массива по возрастанию
номера группы;
вывод в консоль фамилий и инициалов, а также номеров групп всех студентов,
включенных в массив, если средний балл студента больше 4.0;
если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение;
реализовать вторую версию программы, вместо массива использовать двусвязный список;
элементы добавлять таким образом, чтобы сохранялась упорядоченность списка по
номерам групп (вставка нового элемента после элемента, который меньше нового
элемента и перед большим элементом).
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