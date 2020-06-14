Немного подправить программу на С.

Две уже готовые программы по заданию. Нужно только исправить так, будто два разных человека делали одно задание, в соответствии с критериями. Файлы с расширением .с могу кинуть на почту.

Общие требования

1. Использовать строки типа char* (динамические, либо статические char[N]),

рекомендуется применение строковых функций из библиотеки

2. Динамическая структура данных (список) создается студентом самостоятельно,

запрещается использовать готовые решения.

Описать структуру с именем student, содержащую следующие поля:

 фамилия, имя, отчество;

 номер группы;

 успеваемость по 5 предметам (массив оценок).

Написать программу, выполняющую следующие действия:

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из максимум 10 элементов типа student,

причем сделать возможность прервать ввод, чтобы можно было не вводить все 10

элементов; после окончания ввода отсортировать элементы массива по возрастанию

номера группы;

 вывод в консоль фамилий и инициалов, а также номеров групп всех студентов,

включенных в массив, если средний балл студента больше 4.0;

 если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение;

 реализовать вторую версию программы, вместо массива использовать двусвязный список;

элементы добавлять таким образом, чтобы сохранялась упорядоченность списка по

номерам групп (вставка нового элемента после элемента, который меньше нового

элемента и перед большим элементом).