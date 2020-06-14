Нужно разработать устройство охранной сигнализации, написать программу этого устройства на С в среде CodeVision AVR или Atmel studio. Можно использовать любые другие программы в дополнении к этим двум.

Число охраняемых объектов — до 64. Устройство должно сохранять свою работоспособность при выключении сети. При нажатии кнопки «Запрос» на цифровые индикаторы последовательно выводятся номера объектов, обслуженных по сигналу «Тревога».