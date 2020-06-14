Написать код(С) на готовую схему Proteus на микроконтроллер ATMega128

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Нужно написать код на языке программирования C для готовой схемы в Proteus на ядре ОС FreeRTOS(микроконтроллер - ATMega128). Нужно, чтобы 8 лампочек загорались и тухли по очереди и скорость их включения и выключения регулировалась с помощью клавиатуры(4х3).

5 лет назад
guest_15920798518123
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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