Программа подбора позиций по общему весу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок1056 просмотров

Необходимо написать программу, которая будет определять набор предметов по общему весу

входные параметры:

- Список предметов (один параметр - вес, доступное количество)

- Общий вес

Результат:

- Список предметов (индекс, вес, количество)

Примечание:

Один и тот же предмет может быть взят не более доступного количества

Предпочитетелен C++

Программу необходимо написать в виде функции, которой будут передаваться имеющиеся параметры и которая будет возвращать результат работы

списки элементов можно организовать простейшим списком

5 лет назад
Sensirex
38 лет
12 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

Hobbit_Jedi
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$50
2 дня
Задача сделана на отлично Благодаря огромному пониманию со стороны Сергея и клиентоориентированный подход задача выполнена быстро и со 100% качеством
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. Оперативная оплата (не взирая на то, что прямой платеж на расчетный счет моего ФОПа потребовал от заказчика значительно больше усилий, чем оплата через Сайт). Оперативно отвечал на вопросы. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем.

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Викто
 
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