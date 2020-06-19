Программа подбора позиций по общему весу

Необходимо написать программу, которая будет определять набор предметов по общему весу

входные параметры:

- Список предметов (один параметр - вес, доступное количество)

- Общий вес

Результат:

- Список предметов (индекс, вес, количество)

Примечание:

Один и тот же предмет может быть взят не более доступного количества

Предпочитетелен C++

Программу необходимо написать в виде функции, которой будут передаваться имеющиеся параметры и которая будет возвращать результат работы

списки элементов можно организовать простейшим списком