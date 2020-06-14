Удобный мониторинг заказов ati.su

Добрый день! Извиняюсь, далек от программирования.

Есть такой портал по поиску грузов и перевозчиков - ati.su, широко известный в специализированных кругах.

Есть параметрический поиск, но хочется, чтобы новые заказы автоматом поступали в ленту, наподобии rss канала. Можно иным способом, но смысл

думаю понятен.

Нам посоветовали:

Написать свой адаптер для сайта.

Периодический парсинг, возможно с определенным фильтром, сохранение

результатов к себе, визуализация этих результатов, оповещения. Ничего

сверхъестественного, берете и пишете (ну или заказываете).

Идеально, если будет своя апишечка у адаптера, потом можно небольшое

мобильное приложение накорябать, с пуш-уведомлениями, вот этим всем.