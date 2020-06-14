Настройка Vpn + socks на Raspberry

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Закрыт1 заявка725 просмотров

Добрый день.

Работа проста, нужно помочь с установкой VPN + socks для микрокомпьютера Распберри. Можете прислать мануал из интернета, мне все равно, лишь бы работало.

Бюджет ограничен, к сожалению. Поэтому желаемая цена будет определяющим фактором при выборе специалиста.

5 лет назад
Houellebecq
Павел 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Cap1983
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$10
11 дней
С трудом могу подобрать цензурные слова, чтобы выразить свои впечатления от "сотрудничества" с данным человеком. Он оставил заявку под проектом. После обсуждения условий, тут же был выбран исполнителем. Сказал, что за день справится. После этого пропал на несколько суток. Сообщения получал, читал, но не отвечал (думаю, все по личному опыту знают, что за тип людей так обычно поступает). Дня через три объявился, сказал, что вечером все пришлет. Разумеется, после этого снова пропал, продолжая играть в молчанку (читая сообщения, но не отвечая на них). Спустя три дня объявился и написал бессмысленное сообщение, не содержащее никакой информации и не отвечающее ни на один из озвученных вопросов, после чего снова пропал. Человек украл у меня неделю, т.к. договор был заключен и для меня неприемлимо искать нового исполнителя, будучи связанным действующими обязательствами со старым. Об этом я поставил Алексея в курс на второй день его прокрастинации, предложив расставить точки на "i" и разойтись мирно, без отрицательных отзывов и всего сопуствуюшего. Но человек выбрал другой вариант, заверив меня, что он все точно сделает. Человек во всем смыслах этически завершенный. В анкете написано, что этому чуду 35 лет, не знаю, так это или нет, но по уровню инфантильности и безответственности человек находится на уровне ребенка, которого в детстве недопороли родители, а одноклассники недодавали пощечин за недостойное мужчины поведение. Испытываю большое желание увидеть его вживую. Не с целью нанесения вреда здоровью, просто хочется посмотреть на этого уникума вживую, из натуралистического, так сказать, интереса.

Заявки фрилансеров

Cap1983
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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