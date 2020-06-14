Добрый день, Необходимо разработать компонент системы планирования. Работа с GUI и блоком сервера приложений. Система будет построена в стандартной трехуровневой архитектуре. Есть постановка задачи и экспертиза. ...
Настройка Vpn + socks на Raspberry
Добрый день.
Работа проста, нужно помочь с установкой VPN + socks для микрокомпьютера Распберри. Можете прислать мануал из интернета, мне все равно, лишь бы работало.
Бюджет ограничен, к сожалению. Поэтому желаемая цена будет определяющим фактором при выборе специалиста.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать приложение используя Scene Builder и разметку TabPane как основную с 12ю вкладками. В каждой вкладке будет находится таблицы как просто на разметке, так и на разметке Accordion согласно приложенному образцу. Колонки ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $25
Требуется программа с комментариями для курсового проекта на тему: «Разработка программно-аппаратных средств цифрового узла информационно-управляющей системы управления взлётом и посадкой БПЛА по каналу Wi-Fi.» Конкретно: нужна программа которая будет эмулировать соединение с беспилотником по ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Извиняюсь, далек от программирования. Есть такой портал по поиску грузов и перевозчиков - ati.su, широко известный в специализированных кругах. Есть параметрический поиск, но хочется, чтобы новые заказы автоматом поступали в ленту, ...Закрыт5 лет назад
Нужно разработать устройство охранной сигнализации, написать программу этого устройства на С в среде CodeVision AVR или Atmel studio. Можно использовать любые другие программы в дополнении к этим двум. Число охраняемых объектов — до 64. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно написать код на языке программирования C для готовой схемы в Proteus на ядре ОС FreeRTOS(микроконтроллер - ATMega128). Нужно, чтобы 8 лампочек загорались и тухли по очереди и скорость их включения и выключения регулировалась с ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Необходимо написать программу, которая будет определять набор предметов по общему весу входные параметры: - Список предметов (один параметр - вес, доступное количество) - Общий вес Результат: ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
Мы ищем замену нашему текущему поставщику мотор-колес. В связи с этим нужен знающий человек, который разбирается в программирования котроллера мотор-колеса, который поможет нам собрать рабочую схему под заданные требования. Детали и подробности при общении.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Eребуется бот-рассыльщик для массовой публикации обьявлений В СОЦСЕТЯХ Задача: размещение множества обьявлений на разных сайтах через единый интерфейс, для взаимодействий со всеми откликами через единую страницу. Цель: сокращение время взаимодействия с разными ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: для ПО Viber Desktop . Функционал автоответчика: 1. Ответ на сообщение, содержащее ключевую фразу или слово. 2. Рассылка уведомлений (цепочки уведомлений) по определенной базе ...Закрыт5 лет назад