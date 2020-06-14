Система эмуляции переходов

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  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка495 просмотров

Необходимо разработать систему эмуляции переходов с яндекс выдачи. Суть следующая: есть домен и список запросов по которым в выдаче яндекса необходимо искать данный домен и переходить по нему. Более подробное ТЗ предоставлю, если вы заинтересованы в работе.

5 лет назад
DmitriyZimov
Дмитрий 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад

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