Система эмуляции переходов

Необходимо разработать систему эмуляции переходов с яндекс выдачи. Суть следующая: есть домен и список запросов по которым в выдаче яндекса необходимо искать данный домен и переходить по нему. Более подробное ТЗ предоставлю, если вы заинтересованы в работе.