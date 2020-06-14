Добрый день. Работа проста, нужно помочь с установкой VPN + socks для микрокомпьютера Распберри. Можете прислать мануал из интернета, мне все равно, лишь бы работало. Бюджет ограничен, к сожалению. Поэтому желаемая цена будет ...
Написать программу на Python
Программа, которая методом ветвей и границ позволяет минимизировать затраты на параметры микроклимата. В программе должны задаваться все параметры, обозначенные в формальной постановке, кроме массива В. Значения его элементов вычисляются в ходе работы алгоритма и являются решением. Формальную постановку скину отдельно, параметры микроклимата из ГОСТ 30494-2011 (ссылку или файл так же отдельно скину в лс).
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