Написать программу на Python

﻿Программа, которая методом ветвей и границ позволяет минимизировать затраты на параметры микроклимата. В программе должны задаваться все параметры, обозначенные в формальной постановке, кроме массива В. Значения его элементов вычисляются в ходе работы алгоритма и являются решением. Формальную постановку скину отдельно, параметры микроклимата из ГОСТ 30494-2011 (ссылку или файл так же отдельно скину в лс).