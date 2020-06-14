Головоломка "По-порядку"

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок385 просмотров

Головоломка "По-порядку"

Провести непрерывную линию от минимального до максимального числа в сетке. Линия должна пройти через все клетки. Линия может следовать только горизонтально или вертикально, она также не должна касаться либо пересекать саму себя. Все числа на линии должны следовать по возрастанию. Должны быть комментарии в программе. В программу должна быть включена кнопка "Помощи", "О программе" и уровни сложности. 

5 лет назад
vanvldmir
Владимир 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

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