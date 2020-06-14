Добрый день. Работа проста, нужно помочь с установкой VPN + socks для микрокомпьютера Распберри. Можете прислать мануал из интернета, мне все равно, лишь бы работало. Бюджет ограничен, к сожалению. Поэтому желаемая цена будет ...
Головоломка "По-порядку"
Головоломка "По-порядку"
Провести непрерывную линию от минимального до максимального числа в сетке. Линия должна пройти через все клетки. Линия может следовать только горизонтально или вертикально, она также не должна касаться либо пересекать саму себя. Все числа на линии должны следовать по возрастанию. Должны быть комментарии в программе. В программу должна быть включена кнопка "Помощи", "О программе" и уровни сложности.
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