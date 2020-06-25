Задание на JavaFX

1) Необходимо сделать приложение используя SceneBuilder и разметку TabPane как основную.

В приложении должно быть две вкладки.

В первой вкладке должна находиться таблица, с колонками Имя и Фамилия, заносить данные в

таблицу можно по клику мыши, выбирая ячейку таблицы.

Во второй вкладке должна находиться разметка Accordionкоторая принимает параметры из первой таблицы

Сколько введенных персон – столько и TitledPane с именем и фамилией в названии, в

Accordion внутри второй вкладке.

В каждой разметки TitledPane должна находиться таблица с колонками:

1) «Должность» которая принимает параметры изComboBox со значениями «Водитель», «Оператор», «Клиент»

2) «Дата» которая принимает параметры изDatePicker

3) «Авто» которая принимает параметры из CheckBox

4) «Комментарии» которая принимает параметры значения String

2) Необходимо создать сцену с разметкой Accordion, внутри разметки будет находиться таблица с двумя колонками.

Заносить данные в таблицу можно по клику мыши, выбирая ячейку таблицы.

Колонки:

1) «ID» - должна считать по порядку количество строк до последнего введенного элемента.

2) «Число» - должна принимать значение в double

Общая сумма всех элементов второй колонки должна выводиться в название TitledPane и

выводить не более 2х символов после запятой.