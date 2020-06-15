Разработать программу по вычислению премий муниципальным служащим.

Добрый день!

Нужно разработать программу, которая могла бы рассчитать премии муниципальным служащим. Использованные программы:

1) Язык программирования С#;

2) Microsoft Visual Studuo 2019;

3) MySQL Workbench 8.0 CE;

4) Программа не должна быть жестко привязана к конкретному физическому диску и директориям.

В скриншоте более подробная информация по работе, кп также прикрепляю. Работа нужна в максимально сжатые сроки. Рассмотрю все предложения и цены.

У меня есть свои наработки - по запросу вышлю личным сообщением.