Парсинг котировок с Финама

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт16 заявок790 просмотров

Откуда парсить данные : https://www.finam.ru/quotes/stocks/russia/

Нужно написать скрипт, который раз в день будет парсить данные в полуавтоматическом режиме в текстовый файл.

Название столбцов, которые необходимо парсить:

-Инструмент

-% Изм.цены

-Закрытие

-Время обн.

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IgorOsavoluk
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