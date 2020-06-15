C++/C# Управление по Wi-Fi

[table]Требуется программа с комментариями для курсового проекта на тему: «Разработка программно-аппаратных средств цифрового узла информационно-управляющей системы управления взлётом и посадкой БПЛА по каналу Wi-Fi.»

Конкретно: нужна программа которая будет эмулировать соединение с беспилотником по Wi-Fi и его управление( наглядно изображая параметры бпла.)

В примерах есть программа «Chennal...». Исполнение наподоби данной программы будет достаточно. Обязательные требования2 программы:

1- Сервер, с которого мы управляем беспилотником, с наглядно понятным интерфейсом.

2- Клиент, на котором видны манипуляции с беспилотником.

Обе программы для Windows.[/table]