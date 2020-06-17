Ссылка на репозиторий на гитхабе – https://github.com/koperniki/steam-dropler – это первоисточник, но мне нужно доработать модификацию этого дроплера, вот ссылка на модификацию – https://drive.google.com/file/d/1miOrJRFl9UfvrhbCopqkzPummeRHilTZ исходники, https://drive.google.com/file/d/1odvF9zkT15GZPX7mB-wnIWxUUl0HZt9W сборка. Это программа для выбивания вещей из игр Steam. ...
Адаптировать торговый софт под API новой биржи
Задача
Есть опенсорсный софт для работы с биржами, Hummingbot (python 3), у него в комплекте несколько коннекторов к разным биржам по API, типа Binance или Kraken. Каждый коннектор это грубо говоря просто адаптеры для нового формата запросов (у каждой биржи свой формат), на прблизительно 2,5 тыс. строк кода, из которого большая часть просто boilerplate.
Необходимо добавить коннектор для еще одной биржи.
Готовы работать за per hour rate, хотелось бы за первых 5 часов оценить объем работы и реализовать хотя бы самый первый пункт из TODO.
Обязательные требования
Есть официальная документация по имплементации новых коннекторов:
https://docs.hummingbot.io/developers/connectors/
Документация советует прямо брать и копипастить уже существующий коннектор и начать переписывать API вызовы. Существующие коннекторы можно пощупать здесь https://github.com/CoinAlpha/hummingbot/tree/master/hummingbot/market
TODO:
* Tracking real-time order book snapshots / diffs / trades
* Getting prices from top of the order book
* Order parameter quantization (Adjust any order price / quantity inputs into values accepted by the exchange, taking into account min / max order size requirement, number of digits, etc)
* Submitting limit buy and sell orders
* Submitting market buy and sell orders
* Cancelling a single order
* Cancelling all orders that the bot submitted
* Tracking all in-flight orders
* Updating statuses of in-flight orders
* Updating user balance (all balance & balance available for trading)
* Any other functionalities / error handling required in order to trade on the exchange
* Extensive unit tests that cover all functionalities above
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