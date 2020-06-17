Адаптировать торговый софт под API новой биржи

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки610 просмотров

Задача

Есть опенсорсный софт для работы с биржами, Hummingbot (python 3), у него в комплекте несколько коннекторов к разным биржам по API, типа Binance или Kraken. Каждый коннектор это грубо говоря просто адаптеры для нового формата запросов (у каждой биржи свой формат), на прблизительно 2,5 тыс. строк кода, из которого большая часть просто boilerplate.

Необходимо добавить коннектор для еще одной биржи.

Готовы работать за per hour rate, хотелось бы за первых 5 часов оценить объем работы и реализовать хотя бы самый первый пункт из TODO.

Обязательные требования

Есть официальная документация по имплементации новых коннекторов:

https://docs.hummingbot.io/developers/connectors/

Документация советует прямо брать и копипастить уже существующий коннектор и начать переписывать API вызовы. Существующие коннекторы можно пощупать здесь https://github.com/CoinAlpha/hummingbot/tree/master/hummingbot/market

TODO:

* Tracking real-time order book snapshots / diffs / trades

* Getting prices from top of the order book

* Order parameter quantization (Adjust any order price / quantity inputs into values accepted by the exchange, taking into account min / max order size requirement, number of digits, etc)

* Submitting limit buy and sell orders

* Submitting market buy and sell orders

* Cancelling a single order

* Cancelling all orders that the bot submitted

* Tracking all in-flight orders

* Updating statuses of in-flight orders

* Updating user balance (all balance & balance available for trading)

* Any other functionalities / error handling required in order to trade on the exchange

* Extensive unit tests that cover all functionalities above

Python
5 лет назад
guest_15923931646782
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
61 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка модификации Steam-dropler

    $120

    Ссылка на репозиторий на гитхабе – https://github.com/koperniki/steam-dropler – это первоисточник, но мне нужно доработать модификацию этого дроплера, вот ссылка на модификацию – https://drive.google.com/file/d/1miOrJRFl9UfvrhbCopqkzPummeRHilTZ исходники, https://drive.google.com/file/d/1odvF9zkT15GZPX7mB-wnIWxUUl0HZt9W сборка. Это программа для выбивания вещей из игр Steam. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проект на arduino

    $15

    Здравствуйте, имеется: 1. Ардуино уно с модулем Ethernet 2. RFID считыватель и 15 карт (два вида, можно использовать один любой у которого дальность приема больше) 3. Блок питания с датчиком тока(два вида ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо разработать софт под Windows

    $1000

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать программу для ОС "Windows". Программа будет ориентирована на людей с ограниченными возможностями. Основной список функций: 1. При наведении курсора на какой-либо ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Задание на JavaFX

    1) Необходимо сделать приложение используя SceneBuilder и разметку TabPane как основную. В приложении должно быть две вкладки. В первой вкладке должна находиться таблица, с колонками Имя и Фамилия, заносить данные в таблицу ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать программу по вычислению премий муниципальным служащим.

    Добрый день! Нужно разработать программу, которая могла бы рассчитать премии муниципальным служащим. Использованные программы: 1) Язык программирования С#; 2) Microsoft Visual Studuo 2019; 3) MySQL Workbench 8.0 ...

    MySQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вендінгова АЗС.

    Термінал самообслуговування для продажу палива. Створити програмне забезпечення для АЗС на базі   одного з трьох фіскальних апаратів яке б могло інтегрувати між собою фіскальний апарат, купюроприймач, POSтермінал, сканер 2d, паливну колонку.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг котировок с Финама

    Откуда парсить данные : https://www.finam.ru/quotes/stocks/russia/ Нужно написать скрипт, который раз в день будет парсить данные в полуавтоматическом режиме в текстовый файл. Название столбцов, которые необходимо парсить: -Инструмент -% Изм.цены -Закрытие ...

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • C++/C# Управление по Wi-Fi

    $20

    [table]Требуется программа с комментариями для курсового проекта на тему: «Разработка программно-аппаратных средств цифрового узла информационно-управляющей системы управления взлётом и посадкой БПЛА по каналу Wi-Fi.»  Конкретно: нужна программа которая будет эмулировать соединение с беспилотником по ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать программу, реализующую задачу смешанного целочисленного пр

    $44

    Добрый день, нужно разработать программу для решения задачисмешанного целочисленного программирования методом ветвей и границ. Описание данного алгоритма находится в прикрепленном документе. Там же и примеры, на которых программа обязана отбрабатывать корректно. Язык программирования ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад