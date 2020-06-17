Программа для YouTube | C#

Требуется программное обеспечение для продвижения прямых трансляций YouTube по средством искуственного трафика на прямые трансляции. Требуется специалист разработки на C#, чтобы реализовать задачу с нуля. Есть много наработок, а так же образец программы, который был сделан предыдущим программистом, который, к сожалению, пропал, а исходных файлов не предоставил.

Задача ПО отправка API запросов на прямую трансляцию в массовом режиме (многопоточном), что позволяет получить "количество смотрящих" на прямую трансляцию (Стрим).

В прошлой версии проекта, можно было достигать результатов в 100.000 смотрящих используя публичные прокси и cookie аккаунтов Gmail, допускаем реализацию другими путями. Важно, чтобы ПО было реализовано по средством отправки запросов, а не графической работой (через браузер).

Ожидаю заявки желающих выполнить данную задачу.

Приветствуется безопасная сделка (после минимального понимания, что Вы знаете как реализовать задачу), а так же личная физическая встреча в Киеве и области, заключение контракта.