Ссылка на репозиторий на гитхабе – https://github.com/koperniki/steam-dropler – это первоисточник, но мне нужно доработать модификацию этого дроплера, вот ссылка на модификацию – https://drive.google.com/file/d/1miOrJRFl9UfvrhbCopqkzPummeRHilTZ исходники, https://drive.google.com/file/d/1odvF9zkT15GZPX7mB-wnIWxUUl0HZt9W сборка. Это программа для выбивания вещей из игр Steam. ...
Ищу питониста
проект тут
https://www.weblancer.net/projects/prikladnoe-po-23/adaptirovat-torgovyj-soft-pod-api-novoj-birzhi-1049566/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $120Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Задача Есть опенсорсный софт для работы с биржами, Hummingbot (python 3), у него в комплекте несколько коннекторов к разным биржам по API, типа Binance или Kraken. Каждый коннектор это грубо говоря просто ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Здравствуйте, имеется: 1. Ардуино уно с модулем Ethernet 2. RFID считыватель и 15 карт (два вида, можно использовать один любой у которого дальность приема больше) 3. Блок питания с датчиком тока(два вида ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать программу для ОС "Windows". Программа будет ориентирована на людей с ограниченными возможностями. Основной список функций: 1. При наведении курсора на какой-либо ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт5 лет назад
1) Необходимо сделать приложение используя SceneBuilder и разметку TabPane как основную. В приложении должно быть две вкладки. В первой вкладке должна находиться таблица, с колонками Имя и Фамилия, заносить данные в таблицу ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Нужно разработать программу, которая могла бы рассчитать премии муниципальным служащим. Использованные программы: 1) Язык программирования С#; 2) Microsoft Visual Studuo 2019; 3) MySQL Workbench 8.0 ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Термінал самообслуговування для продажу палива. Створити програмне забезпечення для АЗС на базі одного з трьох фіскальних апаратів яке б могло інтегрувати між собою фіскальний апарат, купюроприймач, POSтермінал, сканер 2d, паливну колонку.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Откуда парсить данные : https://www.finam.ru/quotes/stocks/russia/ Нужно написать скрипт, который раз в день будет парсить данные в полуавтоматическом режиме в текстовый файл. Название столбцов, которые необходимо парсить: -Инструмент -% Изм.цены -Закрытие ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
[table]Требуется программа с комментариями для курсового проекта на тему: «Разработка программно-аппаратных средств цифрового узла информационно-управляющей системы управления взлётом и посадкой БПЛА по каналу Wi-Fi.» Конкретно: нужна программа которая будет эмулировать соединение с беспилотником по ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $44
Добрый день, нужно разработать программу для решения задачисмешанного целочисленного программирования методом ветвей и границ. Описание данного алгоритма находится в прикрепленном документе. Там же и примеры, на которых программа обязана отбрабатывать корректно. Язык программирования ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад