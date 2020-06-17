Ищу питониста

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок119 просмотров

проект тут

https://www.weblancer.net/projects/prikladnoe-po-23/adaptirovat-torgovyj-soft-pod-api-novoj-birzhi-1049566/

5 лет назад
guest_15923931646782
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка модификации Steam-dropler

    $120

    Ссылка на репозиторий на гитхабе – https://github.com/koperniki/steam-dropler – это первоисточник, но мне нужно доработать модификацию этого дроплера, вот ссылка на модификацию – https://drive.google.com/file/d/1miOrJRFl9UfvrhbCopqkzPummeRHilTZ исходники, https://drive.google.com/file/d/1odvF9zkT15GZPX7mB-wnIWxUUl0HZt9W сборка. Это программа для выбивания вещей из игр Steam. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптировать торговый софт под API новой биржи

    Задача Есть опенсорсный софт для работы с биржами, Hummingbot (python 3), у него в комплекте несколько коннекторов к разным биржам по API, типа Binance или Kraken. Каждый коннектор это грубо говоря просто ...

    Python
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проект на arduino

    $15

    Здравствуйте, имеется: 1. Ардуино уно с модулем Ethernet 2. RFID считыватель и 15 карт (два вида, можно использовать один любой у которого дальность приема больше) 3. Блок питания с датчиком тока(два вида ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо разработать софт под Windows

    $1000

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать программу для ОС "Windows". Программа будет ориентирована на людей с ограниченными возможностями. Основной список функций: 1. При наведении курсора на какой-либо ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Задание на JavaFX

    1) Необходимо сделать приложение используя SceneBuilder и разметку TabPane как основную. В приложении должно быть две вкладки. В первой вкладке должна находиться таблица, с колонками Имя и Фамилия, заносить данные в таблицу ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать программу по вычислению премий муниципальным служащим.

    Добрый день! Нужно разработать программу, которая могла бы рассчитать премии муниципальным служащим. Использованные программы: 1) Язык программирования С#; 2) Microsoft Visual Studuo 2019; 3) MySQL Workbench 8.0 ...

    MySQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вендінгова АЗС.

    Термінал самообслуговування для продажу палива. Створити програмне забезпечення для АЗС на базі   одного з трьох фіскальних апаратів яке б могло інтегрувати між собою фіскальний апарат, купюроприймач, POSтермінал, сканер 2d, паливну колонку.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг котировок с Финама

    Откуда парсить данные : https://www.finam.ru/quotes/stocks/russia/ Нужно написать скрипт, который раз в день будет парсить данные в полуавтоматическом режиме в текстовый файл. Название столбцов, которые необходимо парсить: -Инструмент -% Изм.цены -Закрытие ...

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • C++/C# Управление по Wi-Fi

    $20

    [table]Требуется программа с комментариями для курсового проекта на тему: «Разработка программно-аппаратных средств цифрового узла информационно-управляющей системы управления взлётом и посадкой БПЛА по каналу Wi-Fi.»  Конкретно: нужна программа которая будет эмулировать соединение с беспилотником по ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать программу, реализующую задачу смешанного целочисленного пр

    $44

    Добрый день, нужно разработать программу для решения задачисмешанного целочисленного программирования методом ветвей и границ. Описание данного алгоритма находится в прикрепленном документе. Там же и примеры, на которых программа обязана отбрабатывать корректно. Язык программирования ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад