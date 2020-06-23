Ссылка на репозиторий на гитхабе – https://github.com/koperniki/steam-dropler – это первоисточник, но мне нужно доработать модификацию этого дроплера, вот ссылка на модификацию – https://drive.google.com/file/d/1miOrJRFl9UfvrhbCopqkzPummeRHilTZ исходники, https://drive.google.com/file/d/1odvF9zkT15GZPX7mB-wnIWxUUl0HZt9W сборка. Это программа для выбивания вещей из игр Steam. ...
Практические работы
Приветствую. Нужно выполнить 2 лабы по программированию на С#. Не успеваю сам
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