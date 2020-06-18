Нужно создать телеграм бота на python

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Завершен4 заявки435 просмотров

Нужно создать телеграм бота на python

Проект сложненький, отбираю по итогам собеседования.

﻿

Python
5 лет назад
asl_2424113
Олег 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alexanderkozlov_
Александр 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$40
3 дня
Александр хороший специалист в своём деле. Сделал телеграмм бота с парсером очень быстро и качественно. Работой доволен, приятный в общении!
Было приятно работать!

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Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
61 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
alexanderkozlov_
Александр 
24 года
5 лет в сервисе
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5 месяцев назад
5 лет назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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