Ссылка на репозиторий на гитхабе – https://github.com/koperniki/steam-dropler – это первоисточник, но мне нужно доработать модификацию этого дроплера, вот ссылка на модификацию – https://drive.google.com/file/d/1miOrJRFl9UfvrhbCopqkzPummeRHilTZ исходники, https://drive.google.com/file/d/1odvF9zkT15GZPX7mB-wnIWxUUl0HZt9W сборка. Это программа для выбивания вещей из игр Steam. ...
Доработка протокола
Протокол насписан на С++ представляет собой надстройку над TCP. Необходимо расширить несколько команд протокола.
Сформировать запрос отправить серверу, получаем ответ от клиента если не ошибка парсим и кладём в очередь.
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