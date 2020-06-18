Доработка протокола

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок438 просмотров

Протокол насписан на С++ представляет собой надстройку над TCP. Необходимо расширить несколько команд протокола.

Сформировать запрос отправить серверу, получаем ответ от клиента если не ошибка парсим и кладём в очередь.

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gwogo
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