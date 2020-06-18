Доработок программы в Java + OpenCV

Сама программа уже написана на 80% посмотреть можно здесь: gitclone https://[email protected]/dv4erk/cam-for.gitПрограмма написана на Java + OpenCV, интерфейс наHTML+CSS+JSНеобходимо программу довести до финала.Камеры уже приобретены и установлены для тестированияпрограммы. Камеры беспроводные wi-fi. Что должна делать программа: 1. Ставитсянесколько камер по разным углам стоянки логистического центра2. Программадолжна объединять картинки с нескольких камер в одну единую картинку – общий

вид стоянки логистического центра.3. Единаякартинка должна иметь схематический вид стоянки логистического центра с

обозначением его границ.4. Впрограмме должна быть админ-панель, которая будет давать возможность

схематически обозначать границы стоянки всего логистического центра. 5. Внутриобозначенных границ стоянки логистического центра, схематически обозначать

места индивидуальной парковки для загрузки/выгрузки автотранспорта. 6. Впрограмме должна быть админ-панель, которая будет давать возможность

схематически обозначать границы индивидуальных парковок для выгрузки/разгрузки,

внутри границ всей стоянки всего логистического центра. 7. Программадолжна самостоятельно определять и схематически обозначать свободные и занятые

(к примеру: зеленая галочка и красный крестик) парковочные места для

загрузки/выгрузки внутри стоянки логистического центра 8. Программадолжна быть мобильной – с возможность перестройки границ, как общей стоянки,

так индивидуальных парковочных мест под загрузку/выгрузку, что бы ее можно было

легко адаптировать под другой логистический склад.9. Программадолжна поддерживать несколько логистических складов, которые будут работать

параллельно друг друга. 10. Данные скамер видеонаблюдения в программе должны обновляться каждые 5 секунд. 11. Данные посвободным/занятым парковочным местам для загрузки/выгрузки должны обновляться

каждые 5 секунд. 12. Программадолжна быть «мягкой» для внесения дополнительного функционала13. Самапрограмма должна функционировать на сервере.14. Данные спрограммы будут поступать для сторонних приложений.