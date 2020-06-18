Доработок программы в Java + OpenCV

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  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка1059 просмотров

Сама программа уже написана на 80% посмотреть можно здесь: gitclone https://[email protected]/dv4erk/cam-for.gitПрограмма написана на Java + OpenCV, интерфейс наHTML+CSS+JSНеобходимо программу довести до финала.Камеры уже приобретены и установлены для тестированияпрограммы. Камеры беспроводные wi-fi. Что должна делать программа: 1.            Ставитсянесколько камер по разным углам стоянки логистического центра2.            Программадолжна объединять картинки с нескольких камер в одну единую картинку – общий

вид стоянки логистического центра.3.            Единаякартинка должна иметь схематический вид стоянки логистического центра с

обозначением его границ.4.            Впрограмме должна быть админ-панель, которая будет давать возможность

схематически обозначать границы стоянки всего логистического центра. 5.            Внутриобозначенных границ стоянки логистического центра, схематически обозначать

места индивидуальной парковки для загрузки/выгрузки автотранспорта. 6.            Впрограмме должна быть админ-панель, которая будет давать возможность

схематически обозначать границы индивидуальных парковок для выгрузки/разгрузки,

внутри границ всей стоянки всего логистического центра. 7.            Программадолжна самостоятельно определять и схематически обозначать свободные и занятые

(к примеру: зеленая галочка и красный крестик) парковочные места для

загрузки/выгрузки внутри стоянки логистического центра 8.            Программадолжна быть мобильной – с возможность перестройки границ, как общей стоянки,

так индивидуальных парковочных мест под загрузку/выгрузку, что бы ее можно было

легко адаптировать под другой логистический склад.9.            Программадолжна поддерживать несколько логистических складов, которые будут работать

параллельно друг друга.  10.          Данные скамер видеонаблюдения в программе должны обновляться каждые 5 секунд. 11.          Данные посвободным/занятым парковочным местам для загрузки/выгрузки должны обновляться

каждые 5 секунд. 12.          Программадолжна быть «мягкой» для внесения дополнительного функционала13.          Самапрограмма должна функционировать на сервере.14.          Данные спрограммы будут поступать для сторонних приложений. 

CSSJavaOpenCV
5 лет назад
dv4
43 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

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