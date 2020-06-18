Программа

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка134 просмотра

Нужно написать многопоточную программу для автоматической регистрации аккаунтов на сайте от 5 потоков отдновременно., прокси для каждого акк не понадобиться, но нужно будет обходить recuptcha.Сайт https://selector10.gg/

5 лет назад
guest_15925002578023
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад

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