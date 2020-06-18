Здравствуйте, нужно написать многопоточную прогу для автоматической регистрации на данном сайте https://selector10.gg/ прокси для каждого аккаунта не нужна, но на сайте есть recuptcha.
Настройка плагинов
ТЗ такое. Надо сгенерировать 2 плагина- мой, и плагин https://ru.wordpress.org/plugins/software-license-manager/ .
Заявки фрилансеров
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